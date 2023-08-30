В то же время мэр активно нахваливал государство-террориста и даже заявил, что учит российский язык. Тот убежден, что в России сейчас "трудные времена".

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Немец любит Россию и ее культуру

25 августа в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге проходил Петровский бал. Это дань российским имперским традициям, где все происходит в стиле царских времен.

Сами организаторы называют его "продолжением традиций Петровских ассамблей как значительной доли российского культурного кода, заложенного Петром I" и традиций Дрезденского оперного балла. На балу даже выступил в дистанционном режиме Путин – он убежден, что бал возвращает "к лучшим страницам российской истории".

К мероприятию пригласили сотни гостей, среди которых был и мэр немецкого Фрайбурга Свен Крюгер. Мэрия подтвердила его присутствие, но его представитель заявила, будто это частная поездка. Однако на самом балу Крюгера представили в качестве мэра города Фрайбург. Поездку раньше не анонсировали.

В своем выступлении на Петровском балу Свен Крюгер восхвалял Россию и ее культуру. Он рассказал, что уже больше года учит язык страны-террориста. Впоследствии он добавил, что уверен, что России и Германии удастся помириться, а оккупанты смогут "пройти трудные времена".

Сам Крюгер является внепартийным мэром города, насчитывающим 40 тысяч населения. Ранее связи мэра с Россией уже вызвали обсуждение. Свен Крюген имеет множество друзей среди россиян, в том числе дружит с организаторами бала. Даже после начала полномасштабного вторжения тот утверждал, что "на стороне России" и "любит эту страну, культуру и традицию".

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