Натомість мер активно нахвалював державу-терориста та навіть заявив, що вчить російську мову. Той переконаний, що в Росії зараз "тяжкі часи".

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Німець любить Росію та її культуру

25 серпня у Єкатерининському палаці, що у Санкт-Петербурзі проходив Петровський бал. Це дань російським імперським традиціям, де все відбувається в стилі царських часів.

Самі організатори називають його продовженням традицій Петровських асамблей як значної частки російського культурного коду, закладеного Петром І" і традицій Дрезденського оперного балу. На балі навіть виступив в дистанційному режиму Путін – той переконаний, що бал повертає "до найкращих сторінок російської історії".

На захід запросили сотні гостей, серед яких був і мер німецького Фрайбурга Свен Крюгер. Мерія підтвердила його присутність, але його речниця заявила, нібито це приватна поїздка. Однак на самому балу Крюгера представили як мера міста Фрайбург. Поїздку раніше не анонсували.

У своєму виступі на Петровському балі Свен Крюгер нахвалював Росію та її культуру. Він розповів, що вже понад рік вчить мову країни-терориста. Згодом він додав, що впевнений, що Росії та Німеччині вдасться помиритися, а окупанти зможуть "пройти тяжкі часи".

Сам Крюгер є позапартійним міським головою містечка, що налічує 40 тисяч населення. Раніше зв'язки мера з Росією вже викликали обговорення. Свен Крюген має безліч друзів у серед росіян, в тому числі товаришує з організаторами балу. Навіть після початку повномасштабного вторгнення той стверджував, що "на боці Росії" та "любить цю країну, культуру і традицію".

Скандали навколо іноземців та Росії