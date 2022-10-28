В ее взгляде – вся решительность нашей земли: чувствительные фото первой в Украине женщины-артиллеристки

В сети показали новые чувствительные фото артиллеристки Любови Плаксюк. Она первая женщина, возглавившая артиллерийское подразделение Вооруженных Сил Украины.

Любовь Плаксюк, артиллеристка по призванию, которая с первых дней отстаивает нашу свободу. Новые фотографии женщины обнародовал фотокорреспондент Константин Либеров.

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Любовь Плаксюк – учительница-артиллеристка

До 2016 года Плаксюк работала учительницей истории. Она сменила преподавательскую работу на службу в Вооруженных Силах Украины в 2016 году. Военная карьера защитницы развивалась постепенно: от радиотелефонистки она стала командиром отделения управления.

Когда мы встретились, она показала нам целую подборку фотографий восходов и закатов, сделанных ею на телефон. Нас это действительно тронуло, ведь даже на фронте, в окопах, она продолжает замечать красоту вокруг себя,

– отметил Либеров.

Фотокорреспондент рассказал, что Плаксюк не любит встречаться с журналистами, и то, что она согласилась и уделила время – большая честь.

"Посмотрите в ее глаза. Женщина, мать, воин. В ее взгляде – вся решительность нашей земли", – подчеркнул Либеров.

Новые фото Любови Плаксюк / фото Константин Либеров

Плаксюк стала первой женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ. Утро 24 февраля женщина встретила в районе проведения операции Объединенных сил в должности командира батареи самоходного артдивизиона.

В настоящее время Плаксюк продолжает изучать разные виды артиллерийского вооружения, работает над повышением результативности стрельбы. Она также прокладывает маршруты для маршей в десятки километров, разрабатывает интересные задачи для расчетов, проводит тренировку личного состава в качестве командира батареи.