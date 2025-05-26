Похоронили во дворе: на Харьковщине россияне убили женщину, которая пережила оккупацию

В течение недели в Харьковской области 35 человек получили ранения из-за российских обстрелов. Как стало известно, также увеличилось количество жертв во время обстрела Дергачевщины 22 мая, известно, что погибших теперь 9.

Россияне совершили сброс с дрона по территории села Токаревка. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, враг забрал жизнь педагога с большим опытом – Любови Шворак.

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Осталась в оккупации, чтобы помогать людям

Вся Дергачевщина знала пани Любу, ведь она более 30 лет работала в школе, воспитала не одно поколение детей. Также она работала помощницей старосты Токаревского округа. Ей было 58 лет

Любовь Шворак пережила оккупацию, оставалась в своем селе, чтобы помогать местным, на нее все полагались, ценили и доверяли. Стоит заметить, что Токаревка – это небольшое приграничное село, которое фактически граничит с Россией. Сбросы с дронов, к сожалению, стали для местных постоянной проблемой.

Не могу не подчеркнуть, что россияне видят по кому они бьют. Я уверена, что в этой ситуации они также понимали, что это женщина, гражданский человек, поэтому атака была преднамеренной,

– отметила Анна Черненко.

Руководитель Дергачевской администрации подтвердил потерю и поделился архивным видео, на котором Любовь читала свои стихи. Он отметил, что это большая потеря для Токаревского округа, потому что погиб очень активный и добрый человек.

"Еще большей боли добавляет то, что заехать в Токаревку и другие приграничные села практически невозможно из-за обстрелов. Было несколько попыток эвакуировать тело Любови, но сделать это не удалось, поэтому ее похоронили во дворе частного сектора", – добавила Анна Черненко.

К сожалению, такие трагедии с захоронением есть не только на оккупированных территориях, но и на приграничье, потому что из-за постоянной угрозы с неба их невозможно организовать. Все понимают коварную тактику врага, который привык наносить повторные удары тогда, когда на место приезжают медики или спасатели.

Остается надеяться, что ситуация с безопасностью все-таки позволит впоследствии забрать тело и достойно попрощаться с Любовью, которую все знали как очень хорошего и светлого человека.