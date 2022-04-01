Любые инициативы касательно мира в Украине не должны замораживать конфликт, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие инициативы по достижению мира не должны превращать войну в замороженный конфликт. Дипломат подчеркнул, что Россия должна вернуться на позиции 23 февраля.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это единственная оговорка относительно миротворческих инициатив. Также глава МИД отметил, что необходимо иметь разные решения в соответствии со всеми возможными сценариями развития событий. Об этом министр заявил на брифинге в Варшаве.

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Польша может продвигать свои идеи в НАТО

Кулеба отметил важность предложений по мирному урегулированию, которые выдвигает Польша, поскольку она является членом НАТО. То есть, она может продвигать эти идеи в Альянсе.

Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий, поэтому инициативы, звучащие от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможность продвигать определенные инициативы внутри Альянса. Но у нас есть только одна оговорка к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт,

– заявил Кулеба.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Россия должна выйти из временно оккупированных населенных пунктов, в которые ее войска зашли после 24 февраля и возвратиться на позиции 23 февраля.

Также Кулеба отметил, что у него в Варшаве был предметный разговор с вице-премьером Польши Ярославом Качинским. Глава МИД подчеркнул, что между сторонами есть полное понимание ситуации и противоречий нет.

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