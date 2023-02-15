Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать, – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 15 февраля традиционно обратился к украинцам. Он назвал этот день "подготовительным" перед мероприятиями, которые пройдут вскоре.

Он подчеркнул, что следует сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось – Украина движется к победе. По словам президента, это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия и стратегической инициативы в войне.

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Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем,

– подчеркнул Зеленский.

Оккупанты уже теряют столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха. Президент напомнил, что освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой каждый день идет работа.

Экономические шаги

Также Зеленский провел экономическое совещание по подготовке к весне. Рассматривали многие вопросы, касающиеся экономического обновления и создания новых возможностей. Президент рассказал, что острой темой является аграрный сектор.

В частности, разминирование земли. На уровне Кабмина была создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности.

Кроме того, правительство готовит новые шаги, чтобы бизнес получил упрощение в десятках направлений. Речь идет об отмене различных бюрократических разрешений и лицензий.

Также готовятся шаги по созданию новых рабочих мест. Зеленский отметил, что это путь для возвращения наших людей в Украину.

Переговоры по членству в ЕС

Зеленский рассказал о разговоре по евроинтеграции. Украина делает все, чтобы подготовить старт переговоров по членству в ЕС. Об этом говорили в ходе визита премьер-министра Швеции. Зеленский напомнил, что именно Швеция сейчас председательствует в ЕС.

У нас есть необходимое лидерство и воля, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве,

– подчеркнул Зеленский.

С премьером также говорили о дальнейшей оборонной помощи – об оружии. Президент отметил, что наши защитники ожидают шведских "Арчер", поскольку это одна из сильнейших артиллерийских систем.

Кроме того, сегодня у Зеленского был разговор с президентом Азербайджана. Украинский лидер поблагодарил его за искреннее желание мира, за гуманитарную поддержку и мудрый взгляд на защиту международного права.

Зеленский поблагодарил воинов

Президент традиционно поблагодарил наших воинов, которые своей стойкостью и храбростью на передовой позволяют готовить следующие оборонные шаги.

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, 10-я отдельная штурмовая бригада "Эдельвейс" – за эффективную оборону Донбасса.

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 81-я отдельная аэромобильная бригада и 95-я десанто-штурмовая бригада – за оборону Луганщины.

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