Людей хотят довести до полной безысходности, – МВД об отмене Россией гуманитарных коридоров

Российские военные обстрелами по гражданским срывают эвакуацию мирного населения. Украинцы в разных городах становятся заложниками российских террористов.

Россия делает все, чтобы не произошло никаких гуманитарных коридоров

Советник министра МВД Вадим Денисенко сообщил актуальную информацию об эвакуации гражданских. По его словам, в направлении Ирпень – Буча – Гостомель удалось вывезти 2000 человек.

Это важно В Киевской области подразделение "кадыровцев" обстреливает мирных жителей

"Это большой прорыв для нас, потому что люди заложники РФ", – сказал Денисенко.

По его словам, в оккупированных ордой городах Макаров, Гостомель и части Бородянского района остаются более 4 тысяч человек.

Денисенко отметил, что россияне делают все от себя зависящее, чтобы не произошло никаких гуманитарных коридоров.

Создается впечатление, что это прямое указание Кремля не давать возможности гумкоридорам,

– заявил советник министра МВД.

Он сообщил, что оккупанты готовы обеспечить "зеленые коридоры" в Россию и Беларусь. Это делается, чтобы от безысходности люди поехали на территории вражеских государств.

"Они хотят доводить людей до ситуации, когда нет воды, еды... А там маленькие дети, раненые... Люди будут вынуждены просить хоть куда-то их вывезти, чтобы просто выжить", – заявил Денисенко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!