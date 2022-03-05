Людей из Донбасса бросили на войну как "мясо", – журналист Асеев

Россия провела незаконную мобилизацию на оккупированной части Донбасса и Луганщины. Жителей Донбасса отправляют на войну в Украину как "пушечное мясо".

Об этом рассказал журналист Станислав Асеев, плененный у боевиков. По его словам, ситуация – критическая.

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"Между тем ситуация в оккупации на Донбассе просто критическая. Людей бросают на фронт как мясо", – подчеркнул Асеев.

Как происходила принудительная мобилизация

Журналист, родом из временно оккупированного Донецка, рассказал, что ему присылают немало историй о "мобилизованных" мужчинах.

"Первыми ушли ребята с машиностроительного завода. Их вещи так и остались в камерах хранения на заводе. Официально вернули 32 человека в мешках для тел", – зацитировал он одно из сообщений.

В другой же истории говорится о том, как начали "мобилизовываться" еще 24 февраля, в день масштабного вторжения России в Украину.

Их держали в Горловке, в каком-то общежитии, без отопления, на железных сетках, кормили один раз в день,

говорят очевидцы.

В общем же, как сообщили Асееву, если кто-то отказывается "мобилизоваться", то им грозит в лучшем случае тюрьма на 15 лет и 250 000 рублей штрафа. "Могут зайти в дом, искать мужчин и забирать даже в том, в чем одет", – объясняют жители.



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