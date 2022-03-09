Людей из Энергодара эвакуируют в Запорожье, также организуют гумкоридор

В среду, 9 марта, под эгидой Красного Креста организуют зеленый коридор из Энергодара. Все желающие смогут эвакуироваться в Запорожье.

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, режим прекращения огня будет оглашен в 9:00.

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В Энергодар планируют доставить гуманитарную помощь, в частности:

инсулин,

некоторые медикаменты,

сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих уехать из Энергодара. Соглашена также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которой позволено следовать за автобусами. Все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста,

– рассказал Орлов.

Место сбора граждан для эвакуации – участок дороги на улице Курчатова, от "красного" дома до набережной в сторону прогулочного канала. Сбор жителей города и жителей соседних сел ориентировочно с 12:00 до 13:00. С собой обязательно нужно иметь документы!

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