"Людей поощряют приезжать в мае": в Польше ожидают усиления миграционного кризиса

Давление нелегальных мигрантов на границу Польши со стороны Беларуси может усилиться уже весной 2022 года. Зимние месяцы, а также плохая погода способствуют ослаблению миграционных движений.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отметил, что весной стоит ожидать усиления миграционного давления на Европу. Белорусские службы могут снова проводить свою акцию против Польши

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В последние дни в группах, организующих миграцию из Беларуси на Запад, появляется большая заинтересованность в поездках в Европу весной. Уже сейчас людей поощряют приезжать в Беларусь в мае,

– подчеркнул Искр.

Литва завершила чрезвычайное положение

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявила, что в 2022 году поток мигрантов с территории Беларуси прекратился. На территории Литвы 15 января завершилось чрезвычайное положение, действовавшее с 9 ноября 2021 года.

В то же время политик подчеркнула, что на границе остаются до 2 тысяч мигрантов.

Шимоните также пообещала, что Литва не потеряет бдительности. Она будет стоять за ситуацией и при необходимости еще сильнее защищать границы Европейского Союза.

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