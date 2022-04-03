Поэтому людей, вынужденно покинувших столицу, просят пока не возвращаться. Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

К слову Россияне оставили множество расстрелянных авто с надписью "дети" в Буче, – журналист

Он подчеркнул, что столицу, как и пригород пока нельзя назвать безопасными. И отметил, что нужно серьезнее относиться к тому, что происходит в Украине в целом.

Нужно немного времени, чтобы принимать решения по возвращению в города,

– подчеркнул Поворозник.

Заместитель главы КГГА подчеркнул, что несколько дней относительной тишины, конечно, заставляет людей думать, что все уже безопасно и можно возвращаться. Однако это не так.

Как сейчас живет столица

Вместе с тем он добавил, что Киев работает в привычном для себя военном режиме. Магазины также работают, равно как и коммунальный транспорт и медицина.

"Все, что нужно для жизнеобеспечения города сейчас направлено для помощи Буче, Гостомелю, Ирпеню, всем пригородным городкам, пострадавшим от оккупации", – отметил он.

Можно ли уже возвращаться в Киев: видеокомментарий от КГГА