Тож людей, які вимушено залишили столицю, просять наразі не повертатися. Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

До слова Росіяни залишили безліч розстріляних авто з написом "діти" у Бучі, – журналіст

Він наголосив, що столицю, так і передмістя поки не можна назвати безпечними. І зазначив, що потрібно серйозніше ставитися до того, що відбувається в Україні загалом.

Потрібно трохи часу, щоб приймати рішення щодо повернення до міст,

– наголосив Поворозник.

Заступник глави КМДА підкреслив, що кілька днів відносної тиші, звісно, змушує людей думати, що вже усе цілком безпечно і можна повертатись. Однак це не так.

Як зараз живе столиця

Разом з тим він додав, що Київ працює у звичному для себе воєнному режиму. Магазини також працюють, так само як і комунальний транспорт та медицина.

"Все, що потрібно для життєзабезпечення міста зараз спрямоване для допомоги Бучі, Гостомелю, Ірпеню, всім приміським містечка, які постраждали від окупації", – зазначив він.

Чи можна вже повертатися у Київ: відеокоментар від КМДА