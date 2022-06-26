Людей пытают током, бьют, арестовывают: как оккупанты издеваются над жителями Энергодара

Российские оккупанты в Энергодаре буквально издеваются над местными жителями. Часто они похищают людей, выбивают из них абсурдные "признания" и требуют выкуп.

Об этом рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Мэр подчеркнул, что сейчас в плену оккупантов находятся сотни людей.

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Оккупанты пытают людей

Дмитрий Орлов сообщил, что среди находящихся в плену российских оккупантов есть работники Запорожской АЭС. Мэр Энергодара рассказал, что людей удерживают в плену неделями, а то и месяцами. К похищенным людям россияне применяют пытки, в частности, избивают и пытают током.

Российские оккупанты выбивают "признание" из похищенных людей, требуя свидетельств о "противоправной деятельности". Речь идет, в частности, об участии в самообороне Энергодара.

Однако оккупантам абсолютно безразлична позиция похищенных ими людей. Дмитрий Орлов отметил, что без потерь выйти из плена невозможно. В первые недели россияне похищали только мужчин, однако сейчас похищают женщин.

Также часто бывают случаи похищения людей ради денег. Россияне требуют родственников пленных заплатить выкуп, однако часто они просто требуют колоссальных сумм.

Стандартная "такса" оккупантов по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленным или их родственникам,

– рассказал Орлов.

За последние два дня ситуация в Энергодаре ухудшилась. Дмитрий Орлов рассказал, что ежедневно поступают сообщения о 2 – 3 случаях похищения людей.

"Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют оккупанты на своих телевизионных и телеграм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", – подчеркнул Орлов.

Оккупанты разгромили дом учительницы украинского языка

В селе Большая Белозерка русские оккупанты ночью ворвались в дом к учительнице украинского языка Нины Копченко и предпринимателя Олега Копченко. Дочь сообщила, что отца серьезно избили – в квартире было много крови.

Затем оккупанты провели обыски в доме, а после этого вывезли Нину и Олега Копченков в неизвестном направлении. Есть данные о том, что их могут содержать в Энергодаре.

Также оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении педиатра местной районной больницы Елену Гурьеву и терапевта Владимира Мацко. Где они находятся – тоже неизвестно.

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