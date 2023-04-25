После выхода интервью внимание многих приковала фраза, что у наших военных никогда нет достаточно сил. Мельник отмечает, что журналисты некорректно передали его слова. Генерал решил предоставить точную цитату во избежание неправильных трактовок его мнений

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Рассказал испанскому изданию "El País" о ходе нашей войны против оккупантов и текущих потребностях украинского войска. Однако журналисты некорректно опубликовали мои слова. Поэтому я решил, что ситуацию нужно прокомментировать и предоставить абсолютно точную цитату, чтобы избежать неправильных трактовок моих мыслей,

– написал он.

"Нужно больше поддержки"

По словам Мельника, он имел в виду, что украинской армии нужна поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники.

Сейчас нашей армии требуется всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Но кроме этого, нам нужны люди. Ведь бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же истощаются. Некоторые из них ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые, к сожалению, погибли,

– объяснил Мельник.

Но отметил, что именно поэтому Украине приходится мобилизовать людей и проводить учения, чтобы держать строй и эффективно работать на деоккупацию государства.