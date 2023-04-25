Після виходу інтерв’ю увагу багатьох прикувала фраза про те, що наші військові ніколи не мають достатньо сил. Однак Мельник зазначає, що журналісти некоректно передали його слова. Генерал вирішив надати абсолютно точну цитату, щоб уникнути неправильних трактувань його думок.

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Розповів іспанському виданню "El País" про хід нашої війни проти окупантів та поточні потреби українського війська. Проте журналісти некоректно опублікували мої слова. Тому я вирішив, що ситуацію потрібно прокоментувати та надати абсолютно точну цитату, задля уникнення неправильних трактувань моїх думок,

— написав він.

"Потрібно більше підтримки"

За словами Мельника, він мав на увазі, що українській армії наразі потрібна підтримка партнерів, більше боєприпасів для артилерії та техніки.

Зараз нашій армії потрібна всебічна підтримка партнерів, більше боєприпасів для артилерії та техніка. Але й окрім цього, нам потрібні люди. Адже бійці на передовій хоч і тримаються героїчно, але все ж таки виснажуються. Деякі з них поранені, деякі тільки проходять відновлення, а деякі, на жаль, загинули,

– пояснив Мельник.

Та зазначив, що саме тому Україні доводиться мобілізувати людей та проводити навчання, "аби тримати стрій та ефективно працювати на деокупацію держави".