Людей выносят на носилках: еще одно жуткое видео обстрела детской больницы в Мариуполе
9 марта 2022 , 17:03Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Мариупольский городской совет обнародовал ужасное видео последствий вражеских обстрелов детской больницы. Оккупанты бессовестно обстреливают детей.
На видео видны ужасающие последствия обстрелов – вокруг сожженные машины, полностью поврежденное здание больницы и поломанные деревья.
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От обстрелов пострадали детская больница, роддом, детское отделение и терапевтический отдел.
Видео последствий обстрела в Мариуполе
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