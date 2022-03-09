Людей выносят на носилках: еще одно жуткое видео обстрела детской больницы в Мариуполе

Мариупольский городской совет обнародовал ужасное видео последствий вражеских обстрелов детской больницы. Оккупанты бессовестно обстреливают детей.

На видео видны ужасающие последствия обстрелов – вокруг сожженные машины, полностью поврежденное здание больницы и поломанные деревья.

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От обстрелов пострадали детская больница, роддом, детское отделение и терапевтический отдел.

Видео последствий обстрела в Мариуполе

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