Людей вводят в заблуждение, – "слуга народа" ответила на упреки об усилении неприкосновенности

Об особенностях закона, который фактически снимает с народных избранников неприкосновенность, и реакции на его принятие Верховной Радой – в эфире 24 канала рассказала "слуга народа" Галина Янченко.

По ее мнению, определенные народные депутаты и активисты очень ловко навешивают ярлыки, и при этом абсолютно не разбираются в процессе.

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"Говорить, что кто-то "забетонировал" неприкосновенность – это, извините, полная профанация. Как раз раньше этот процесс был фактически нереальным", – отметила Янченко.

Справка. Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста народных избранников. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами. Ее вводили с целью защиты депутатов от политических преследований, охраны независимости законодательной ветви власти. Иммунитет действует в течение срока полномочий.

Она добавила, что ранее генпрокурор должен был приходить на пленарные заседания и буквально умолять, чтобы депутаты разрешили начать сбор доказательств, проведение обысков и тому подобное. Ведь без согласия как минимум 226 народных избранников он ничего бы не мог сделать.

"Вносить дело в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – 24 канал) сможет только генпрокурор. Однако есть люди, которые говорят, что это наделяет его суперполномочиями. Это не так", – заверила депутат.

Почему НАБУ и САП недовольны законом о снятии депутатской неприкосновенности? НАБУ и САП обеспокоены тем, что генпрокурор станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления депутатом в Единый реестр досудебных расследований, то есть начать расследование. В САП подчеркнули, что эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП, потому что теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Единый реестр.



Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование. Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Вместе с тем, в НАБУ и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации.

"Слуга народа" отметила, что внесение дела в ЕРДР – это не право, не божественная привилегия или подарок, а обязанность. Ведь статья 214 Уголовно-процессуального кодекса четко выписывает, что прокурор должен сделать это безотлагательно, но не позднее, чем через 24 часа.

По словам Янченко, если генпрокурор получил заявление или сам обнаружил преступление, он обязан внести производство в ЕРДР. С этим нет никаких проблем. Однако бывают моменты, когда некоторые правоохранительные органы злоупотребляют своим долгом, не выполняют нормы и нарушают закон.



"Слуга народа" Галина Янченко

"В таком случае у нас наработана богатая судебная практика, когда заявитель подает в суд, а тот обязывает правоохранительный орган внести дело в ЕРДР", – пояснила политик.

То, что надо ждать несколько дней, пока прокурор отреагирует, если депутат, например, сбил кого-то в ДТП или убил человека – это ложь. Я возмущена тем, что эксперты вводят украинцев в заблуждение,

– отметила Янченко.

И подчеркнула, что в законопроекте учли правку: если депутат совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, связанное с применением насилия или повлекшее смерть человека, тогда его можно арестовать прямо на месте преступления. Для этого не нужно никаких дополнительных разрешений.

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