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      НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности

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      Назар Холодницкий и Артем Сытник / nabu.gov.ua

      Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности. По их мнению, закон может снизить эффективность расследования преступлений с участием нардепов.

      Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

      К теме: Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников

      Почему НАБУ и САП недовольны законом о снятии депутатской неприкосновенности

      • НАБУ и САП обеспокоены тем, что генпрокурор станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления депутатом в Единый реестр досудебных расследований, то есть начать расследование;
      • САП подчеркивает, что эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Единый реестр;
      • Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию генпрокурора, чтобы тот начал расследование;
      • Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве.

      Вместе с тем, в НАБУ и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации.

      Что предусматривает законопроект?

      Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности из УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

      При этом проектом предлагается предусмотреть особенности привлечения к уголовной ответственности нардепа, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных и негласных следственных действий.

      Закон предусматривает, что

      • уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет начать исключительно генеральный прокурор;
      • генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;
      • рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС.

      Также проект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" и исключить из Регламента Рады нормы о предоставлении согласия на привлечение нардепов к уголовной ответственности, задержание или арест.

      Фактически, этот законопроект является согласованием внесенных изменений к Конституции о депутатском иммунитете с УПК и законом о статусе народного депутата Украины.

      Что такое депутатская неприкосновенность и как ее отменяли?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      Однако, 3 сентября народные депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности большинством голосов. 11 сентября его подписал президент Владимир Зеленский.

      Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступит в силу от 1 января 2020 года.

      Смотрите видео 24 канала о снятии депутатской неприкосновенности:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Снятие неприкосновенности Верховная Рада Законодательство САП НАБУ Вето Назар Холодницкий Артем Сытник ГПУ Владимир Зеленский
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