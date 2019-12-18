НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон про зняття депутатської недоторканності

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон про нібито зняття депутатської недоторканності. На їхню думку, закон може знизити ефективність розслідування злочинів за участі нардепів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Чому НАБУ і САП незадоволені законом про зняття депутатської недоторканності

НАБУ і САП занепекоєні тим, що генпрокурор стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального злочину депутатом до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто почати розслідування;

САП підкреслює, що ця норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП, адже тепер перед тим, як почати розслідування, вони повинні звернутися до генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до Єдиного реєстру;

Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі будуть передавати інформацію генпрокурора, щоб той почав розслідування;

Також зазначений законопроєкт частково виключає збір доказів у виробництві.

Водночас, в НАБУ і САП готові приєднатися до процесу доопрацювання законопроєкту і надати свої рекомендації.

Що передбачає законопроєкт?

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ним пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема з КПК мають виключити норми про депутатську недоторканність.

При цьому проєктом пропонується передбачити особливості притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, його затримання, обрання запобіжного заходу та проведення слідчих і негласних слідчих дій.

Закон передбачає, що

кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат, зможе розпочати виключно генеральний прокурор;

генпрокурор повинен буде підтримувати клопотання про дозвіл на затримання нардепа, обрання запобіжного заходу, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо. Вони відповідно до закону обмежують права і свободи депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді;

розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею апеляційного суду, а в кримінальних провадженнях, що належать до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею ВАКС.

Також проєкт пропонує внести зміни до закону "Про статус народного депутата України" та виключити з Регламенту Ради норми про надання згоди на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Фактично, цей законопроєкт є узгодженням внесених змін до Конституції про депутатський імунітет з КПК та законом про статус народного депутата України.

Що таке депутатська недоторканність і як її скасовували?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.



Проте, 3 вересня народні депутати Верховної Ради проголосували за зняття депутатської недоторканності більшістю голосів. 11 вересня його підписав президент Володимир Зеленський.



Закон про скасування депутатської недоторканності набуде чинності від 1 січня 2020 року.

Дивіться відео 24 каналу про зняття депутатської недоторканності: