В Чугуеве, что на Харьковщине военный вертолет высадил десантников прямо посреди пляжа с отдыхающими. Последние не на шутку перепугались, ведь пилот летел довольно низко над водой, а воздушные порывы перевернули надувную лодку с людьми.

Видео инцидента в Чугуеве опубликовали в местном паблике "Харьков LIVE". На кадрах видно, как пилот вертолета несколько раз демонстративно пролетел над водой.

Смотрите также "Поймал леща": огромная рыбина напала на главу Минобороны Молдовы – эпическое видео

Что известно об инциденте

Во время первого пролета вертолет медленно пролетел возле воды, образовав сильные порывы, которые сдули отдыхающих с лодки в воду.

Надувная лодка с закрепленным веслом несколько раз перевернулась в воздухе, сильно ударяясь о воду. К счастью, она не травмировала никого из людей. На пляже купались как взрослые, так и дети.

Через некоторое время вертолет совершил повторный пролет над водой, где купались люди. Оттуда выскочили четверо десантников.

Военные объяснили, что высадка десанта из вертолета была частью учений.

Это вам не кафе с банкетами и застольем. Это реалити – жизнь!,

– высказалась одна из отдыхающих.

Смотрите видео высадки десанта на пляже в Чугуеве:

Еще одно видео с пляжа:

Реакция соцсетей

Некоторые пользователи возмутились подобным поведением военных. Ведь во время военных учений порой случаются аварии.

Отдыхающих никто не предупреждал о запланированных маневрах.



Возмущение пользователей в соцсетях / Скриншот

Где расположен Чугуев: смотрите на карте