Люди были шокированы: десант высадился под Харьковом возле пляжа с отдыхающими – видео
В Чугуеве, что на Харьковщине военный вертолет высадил десантников прямо посреди пляжа с отдыхающими. Последние не на шутку перепугались, ведь пилот летел довольно низко над водой, а воздушные порывы перевернули надувную лодку с людьми.
Видео инцидента в Чугуеве опубликовали в местном паблике "Харьков LIVE". На кадрах видно, как пилот вертолета несколько раз демонстративно пролетел над водой.
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Что известно об инциденте
- Во время первого пролета вертолет медленно пролетел возле воды, образовав сильные порывы, которые сдули отдыхающих с лодки в воду.
- Надувная лодка с закрепленным веслом несколько раз перевернулась в воздухе, сильно ударяясь о воду. К счастью, она не травмировала никого из людей. На пляже купались как взрослые, так и дети.
- Через некоторое время вертолет совершил повторный пролет над водой, где купались люди. Оттуда выскочили четверо десантников.
- Военные объяснили, что высадка десанта из вертолета была частью учений.
Это вам не кафе с банкетами и застольем. Это реалити – жизнь!,
– высказалась одна из отдыхающих.
Смотрите видео высадки десанта на пляже в Чугуеве:
Еще одно видео с пляжа:
Реакция соцсетей
Некоторые пользователи возмутились подобным поведением военных. Ведь во время военных учений порой случаются аварии.
Отдыхающих никто не предупреждал о запланированных маневрах.
Возмущение пользователей в соцсетях / Скриншот
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