Министру обороны Молдовы Александру Пинзари во время инспекции на одном из полигонов досталось по лицу от большой рыбины, которая выскочила из воды. Военный воспринял инцидент с юмором.

Видео неожиданного инцидента глава Минобороны Молдовы опубликовал на своей странице в фейсбук. Кроме этого, он добавил в видео великолепное музыкальное сопровождение – легендарную песню группы Status Quo "In The Army Now".

Что известно об атаке хищной рыбы на министра обороны Молдовы

На кадрах видно, как министр едет по воде на бронетранспортере с открытым люком.

Вдруг он поворачивает голову в сторону и именно в этот момент из воды выпрыгивает огромная рыбина и бьет, вероятно больно, Пинзари по лицу.

Сам чиновник говорит, что не ожидал такого, но признал, что это довольно смешной момент.

Было неожиданно, даже смешно. Признаю, что я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло мне,

– иронично написал он в заметке.

Министр обороны Молдовы "поймал леща" на полигоне: смотрите видео