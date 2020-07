Міністру оборони Молдови Александру Пінзарі під час інспекції на одному з полігонів дісталося по обличчю від великої рибини, яка вискочила з води. Військовий сприйняв інцидент з гумором.

Відео несподіваного інциденту глава Міноборони Молдови опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Окрім цього, він додав до відео чудовий музичний супровід – легендарну пісню гурту Status Quo "In The Army Now".

Що відомо про атаку хижої рибини на міністра оборони Молдови

На кадрах видно, як міністр їде по воді на бронетранспортері з відкритим люком.

Раптом він повертає голову в бік і саме в цей момент з води вистрибує величезна рибина і б'є, ймовірно боляче, Пінзарі по обличчю.

Сам чиновник каже, що не очікував такого, але визнав, що доволі смішний момент.

Було несподівано, навіть смішно. Визнаю, що я не великий шанувальник риболовлі, але бажаю всім рибалкам, щоб їм так само щастило з уловом, як пощастило мені,

– іронічно написав він у дописі.

