"Зловив ляща": величезна рибина напала на главу Міноборони Молдови – епічне відео
Міністру оборони Молдови Александру Пінзарі під час інспекції на одному з полігонів дісталося по обличчю від великої рибини, яка вискочила з води. Військовий сприйняв інцидент з гумором.
Відео несподіваного інциденту глава Міноборони Молдови опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Окрім цього, він додав до відео чудовий музичний супровід – легендарну пісню гурту Status Quo "In The Army Now".
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Що відомо про атаку хижої рибини на міністра оборони Молдови
На кадрах видно, як міністр їде по воді на бронетранспортері з відкритим люком.
Раптом він повертає голову в бік і саме в цей момент з води вистрибує величезна рибина і б'є, ймовірно боляче, Пінзарі по обличчю.
Сам чиновник каже, що не очікував такого, але визнав, що доволі смішний момент.
Було несподівано, навіть смішно. Визнаю, що я не великий шанувальник риболовлі, але бажаю всім рибалкам, щоб їм так само щастило з уловом, як пощастило мені,
– іронічно написав він у дописі.
Міністр оборони Молдови "зловив ляща" на полігоні: дивіться відео