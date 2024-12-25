Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Record.

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З чого все почалося

Історія Енді почалася 1993 року, коли в середині липня він несподівано прикрасив дім і приготував різдвяну вечерю. Це рішення перетворилося на спосіб життя, який привів його до виступів на телебаченні та знайомства з відомими людьми.

Чоловіка вже прозвали "містером Різдвом". Все через його незвичайну відданість святковому настрою. Енді завоював увагу не тільки простих людей, а й знаменитостей, а також високопоставлених персон.

В ексклюзивному інтерв'ю він розповів, як королева Камілла одного разу з гордістю заявила, що знає його, під час обговорення теми "Містера Різдва" на одному з королівських заходів. Сам Енді мріє запросити Дональда Трампа на різдвяну вечерю.

Він був би кумедним гостем і точно б привніс свої ідеї,

– поділився він.



Енді мріє запросити Дональда Трампа на різдвяну вечерю / Фото PA

Що відомо про святкове життя британця

Щодня Енді готує повноцінний різдвяний обід з індичкою, шампанським і традиційними стравами. Щоб фінансувати такий стиль життя, він працює електриком і займається ремонтом побутової техніки. Крім цього, британець записує різдвяні пісні з відомими музикантами, а виручені кошти жертвує на благодійність.

Збереження різдвяної атмосфери щодня потребує чималих зусиль. Навіть улітку Енді не відступає від традицій, включно з прикрасами, святковими стравами та улюбленими фільмами.