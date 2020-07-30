Люди були шоковані: десант висадився під Харковом біля пляжу з відпочивальниками – відео
У Чугуєві, що на Харківщині військовий вертоліт висадив десантників прямісінько посеред пляжу з відпочивальниками. Останні не на жарт перелякалися, адже пілот летів досить низько над водою, а повітряні пориви перевернули надувний човен з людьми.
Відео інциденту в Чугуєві опубліковали в місцевому пабліку "Харків LIVE". На кадрах видно, як пілот вертольота кілька разів демонстративно пролетів над водою.
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Що відомо про інцидент
- Під час першого прольоту вертоліт повільно пролетів біля води, утворивши сильні пориви, які здули відпочивальників з човна у воду.
- Надувний човен із закріпленим веслом кілька разів перевернувся в повітрі, сильно вдаряючись об воду. На щастя, він не травмував нікого з людей. На пляжі купалися як дорослі, так і діти.
- Через деякий час вертоліт здійснив повторний проліт над водою, де купалися люди. Звідти вистрибнули четверо десантників.
- Військові пояснили, що висадка десанту з вертольота була частиною навчань.
Це вам не кафе з банкетами та застіллям. Це реаліті – життя!,
– висловилась одна з відпочивальниць.
Дивіться відео висадки десанту на пляжі в Чугуєві:
Ще одне відео з пляжу:
Реакція соцмереж
Деякі користувачі обурились подібною поведінкою військових. Адже під час військових навчань часом трапляються аварії.
Відпочивальників ж ніхто не попереджав про заплановані маневри.
Обурення користувачів в соцмережах / Скриншот
Де розташований Чугуїв: дивіться на карті