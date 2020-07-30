У Чугуєві, що на Харківщині військовий вертоліт висадив десантників прямісінько посеред пляжу з відпочивальниками. Останні не на жарт перелякалися, адже пілот летів досить низько над водою, а повітряні пориви перевернули надувний човен з людьми.

Відео інциденту в Чугуєві опубліковали в місцевому пабліку "Харків LIVE". На кадрах видно, як пілот вертольота кілька разів демонстративно пролетів над водою.

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Що відомо про інцидент

Під час першого прольоту вертоліт повільно пролетів біля води, утворивши сильні пориви, які здули відпочивальників з човна у воду.

Надувний човен із закріпленим веслом кілька разів перевернувся в повітрі, сильно вдаряючись об воду. На щастя, він не травмував нікого з людей. На пляжі купалися як дорослі, так і діти.

Через деякий час вертоліт здійснив повторний проліт над водою, де купалися люди. Звідти вистрибнули четверо десантників.

Військові пояснили, що висадка десанту з вертольота була частиною навчань.

Це вам не кафе з банкетами та застіллям. Це реаліті – життя!,

– висловилась одна з відпочивальниць.

Дивіться відео висадки десанту на пляжі в Чугуєві:

Ще одне відео з пляжу:

Реакція соцмереж

Деякі користувачі обурились подібною поведінкою військових. Адже під час військових навчань часом трапляються аварії.

Відпочивальників ж ніхто не попереджав про заплановані маневри.

Обурення користувачів в соцмережах / Скриншот

Де розташований Чугуїв: дивіться на карті