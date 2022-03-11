Люди в городах Украины ни в чем не виноваты, – японка, пережившая бомбардировку Токио

В Японии 10 марта вспоминали бомбежку Токио, которая унесло жизни более 100 тысяч мирных людей. 90-летняя Токсико Камея, пережившая страшную трагедию, спустя 77 лет с ужасом смотрит на украинский Мариуполь.

На рассвете 10 марта 1945 года США разбомбили столицу Японии. Тогда погибли сотни тысяч человек, а 270 тысяч домов были разрушены.

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Теперь Таксико Камея наблюдает за ситуацией в Украине, за тем, как армия террористов убивает женщин и детей.

Безоружные гражданские лица ни в чем не виноваты,

– подчеркнула женщина.

Японка добавила, что когда видит по телевизору кадры российской артиллерии, разрушает украинские города, маленьких детей в бомбоубежищах, уничтоженные больницы, она будто возвращается в свое детство и переживает ужасы войны заново. В своем дневнике Таксико Камея пишет стихи танка, чтобы выразить соболезнования народу Украины.

Сама женщина во время бомбежки потеряла 6 членов своей семьи.

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