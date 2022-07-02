Победитель шоу "Голос страны" Иван Ганзера эксклюзивно сайту 24 канала рассказал, что в двух километрах от границы с Россией живет его сестра. Уехать оттуда ей не удалось, ведь российская армия оккупировала поселок в первый день войны.

Читайте больше Это терроризм, – победитель "Голоса страны" рассказал, как живет оккупированная Харьковщина

Эвакуация невозможна

Покидать родные дома и передвигаться на своих машинах местным жителям запретили. От ударов "Градами" в селе пострадали люди. Однако россияне около недели не давали забрать даже тела, просто лежавшие на улице.

Российские боевики

Поселок городского типа Казачья Лопань оккупирован с 24 февраля / Фото Getty Images

Сначала они (сестра Ивана и ее муж – 24 канал) категорически не хотели эвакуироваться в Россию. Но когда ситуация стала очень сложной, то стало безразлично, куда убегать, лишь бы подальше от пуль и снарядов. Многие уехали в Россию, когда была такая возможность. И очень много людей транзитом выехали в страны Европы,
– рассказал он.

Актуально "Из плена она позвонила только раз": интервью с сестрой парамедика, которая была на "Азовстале"

Жизнь в подвалах и регулярные обстрелы

Из-за постоянных обстрелов люди месяцами вынуждены сидеть в подвалах и готовить на кострах. По словам певца, многие местные жители хотят вернуться в Украину. Однако сейчас эвакуация невозможна никуда.

Обстрелы Харькова: важные новости

По теме – Серия ударов по Харькову, люди чудом спаслись: смотрите видео