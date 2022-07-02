Переможець шоу "Голос країни" Іван Ганзера ексклюзивно сайту 24 каналу розповів, що за два кілометри від кордону з Росією мешкає його сестра. Виїхати звідти їй не вдалося, адже російська армія окупувала селище в перший день війни.

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Евакуація неможлива

Покидати рідні домівки та пересуватися на своїх машинах місцевим мешканцям заборонили. Від ударів "Градами" у селі постраждали люди. Однак, росіяни близько тижня не давали забрати навіть тіла, які просто лежали на вулиці.

Російські бойовики

Селище міського типу Козача Лопань окуповане з 24 лютого / Фото Getty Images

Спочатку вони (сестра Івана та її чоловік – 24 канал) категорично не хотіли евакуюватися до Росії. Але коли ситуація стала дуже складною, то стало байдуже, куди втекти, аби лишень подалі від куль та снарядів. Багато хто виїхав у Росію, коли була така можливість. І дуже багато людей транзитом виїхали до країн Європи,
– розповів він.

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Життя у підвалах та регулярні обстріли

Через постійні обстріли люди місяцями змушені сидіти у підвалах і готувати на вогнищах. За словами співака, багато місцевих мешканців хочуть повернутися до України. Однак, зараз евакуація неможлива нікуди.

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