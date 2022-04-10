Люди с инвалидностью и "стратегические предприятия": россияне усиливают мобилизацию на Донбассе

Россия мобилизует из ОРДЛО лиц, вообще не подлежащих призыву. В первую очередь это касается сотрудников "стратегических предприятий", которым до этого времени гарантировали "бронирование".

Призыв "бронированных"

В разведке установили, что на Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришло новое требование предоставить 1700 призывников. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Ранее приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

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Также украинские разведчики выяснили, что на Донбассе также сняли "бронирование" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Жесткая мобилизация

Чтобы ускорить мобилизацию, сотрудникам автоинспекции ЛНР предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки мужчинам, находящимся в автомобилях,

– заметили в ГУР.

Там также добавили, что сотрудники военкоматов "ЛНР" ходят по домам и ищут мужчин призывного возраста (18 – 65 лет), чтобы выдать повестку.

Документы не подлежащих мобилизации людей нашли среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии".

"Никому из них не помогли полученные документы и все навсегда остались в украинской земле", – добавили в разведке.

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