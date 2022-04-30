Люди с инвалидностью и все, кто физически не могут посетить ЦПАУ, будут получать услуги на дому

В Украине продолжают работу над безбарьерностью. Так, людям с инвалидностью и тем, кто физически не сможет посетить ЦПАУ, необходимые услуги будут предоставлять дома.

Как отмечает Елена Зеленская, это стало возможным благодаря мобильным цифровым кейсам. Первая леди подчеркнула, что их в общинах будут вводить постепенно.

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Услуги ЦПАУ будут предоставлять дома

Так, администраторы ЦПАУ будут иметь возможность предоставлять услуги дома у нуждающихся. А их рабочее место будет максимально мобильным. Этому будет способствовать портативное оборудование, которое он будет носить с собой.

Такое решение позволит получить услуги многим украинцам. К примеру, тем, кому тяжело передвигаться. Или находящимся дома, или в медицинском учреждении.

Не менее важно, что с помощью этих чемоданов к необходимым услугам будет доступ у людей в отдаленных населенных пунктах. Это особенно актуально сейчас, ведь в Украине идет война.

Где сначала будут работать мобильные ЦПАУ

Сейчас известно, что цифровые чемоданы получат сначала не все. Для тестирования их передадут пилотным общинам. Речь идет о Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.

Сам проект удалось реализовать благодаря Программе EGAP Фонда Восточная Европа. Также его партнером является Министерство цифровой трансформации.

Этот проект еще один важный шаг к инклюзивности, который сделала Украина. И невероятно важно, что работа по устранению барьеров для всех наших граждан ни на миг не останавливается во время войны.

– отметила Елена Зеленская.

Более доступным в Украине становится спутниковый интернет

В Украине работают над тем, чтобы спутниковый интернет Starlink стал доступным для каждого пользователя. Так, в Госспецсвязи отметили, что делают все возможное, чтобы каждый украинец имел возможность пользоваться им. Особенно там, где все еще есть перебои с сетью. В то же время, добавляют в ведомстве, не все так просто.

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