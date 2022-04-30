Як зазначає Олена Зеленська, це стало можливим завдяки мобільним цифровим валізам. Перша леді підкреслила, що їх у громадах запроваджуватимуть поступово.

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Послуги ЦНАП надаватимуть вдома

Так, адміністратори ЦНАП матимуть можливість надавати послуги вдома у тих, хто цього потребує. А їхнє робоче місце буде максимально мобільним. Цьому сприятиме портативне обладнання, яке він носитиме з собою.

Таке рішення дозволить отримати послуги багатьом українцям. Наприклад, тим, кому важко пересуватися. Або тим, хто перебуває вдома чи у медичному закладі.

Не менш важливо, що за допомогою цих валізок до необхідних послуг матимуть доступ люди у віддалених населених пунктах. Це особливо актуально зараз, адже в Україні триває війна.

Де спочатку працюватимуть мобільні ЦНАПи

Зараз відомо, що цифрові валізи отримають спочатку не всі. Для тестування їх передадуть до пілотних громад. Мовиться про Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Луганську й Одеську області.

Сам проєкт вдалося реалізувати завдяки Програмі EGAP Фонду Східна Європа. Також його партнером є Міністерство цифрової трансформації.

Цей проєкт – ще один важливий крок до інклюзивності, який зробила Україна. І неймовірно важливо, що робота з усунення бар'єрів для усіх наших громадян ні на мить не зупиняється під час війни,

– зазначила Олена Зеленська.

Доступнішим в Україні стає супутниковий інтернет

В Україні працюють над тим, щоб супутниковий інтернет Starlink став доступним для кожного. Так, у Держспецзв'язку зазначили, що роблять усе можливе для того, щоб кожен українець мав можливість користуватися ним. Особливо там, де все ще є перебої з мережею. Водночас, додають у відомстві, не все так просто.

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