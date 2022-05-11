Люди исчезают каждый день, говорится о сотнях пропавших, - заместитель председателя Херсонского облсовета

Российские убийцы терроризируют мирное население во временно оккупированной Херсонской области. Они похищают людей.

Об этом для 24 канала сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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"К сожалению, люди у нас исчезают каждый день. Не все потом выходят на связь. Неизвестно сегодня, какова их судьба. Речь не о десятках людей, а о сотнях со всей области. Я очень надеюсь, что у них все будет хорошо, но мы понимаем, что может быть и по-другому", – сказал зам.

Россияне пришли грабить

Кроме этого, появилась информация, что рашисты поселяются в жилищах уехавших херсонцев. Соболевский отметил, что есть отдельные подобные случаи, но какого-то распоряжения от оккупантов об этом еще нет.

"Мы понимаем, что это может быть как раз попыткой получить информацию, какое именно жилье можно ограбить уже сейчас. Принимая во внимание то, что оккупанты делают каждый день в области, это вполне вероятный сценарий. Они пришли грабить, поэтому я не удивлюсь, если они пойдут по Донецкому сценарию и будут перерегистрировать через свои фейковые органы жилье наших граждан, которые были вынуждены уехать", – рассказал зам.

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Все ждут украинских военных

У жителей Херсонщины во время оккупации нет украинского телевидения. Там работает русская пропаганда. Однако Соболевский рассказал, что у области есть интернет и, соответственно, возможность получать правдивую информацию. Он подчеркнул, что в Херсонской области все очень ждут ВСУ.

"Даже в тех условиях, в которых мы сегодня существуем, жизнь продолжается и очень много бытовых проблем. Психологическое давление испытывает каждый. И действительно, когда по улицам твоего города ходят вооруженные оккупанты и ездит транспорт с рашистской символикой, то это очень тяжело психологически", – добавил Соболевский.

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