Люди из Приднестровья массово выезжают на подконтрольную Молдавии территорию
26 апреля 2022 , 13:15Читати новину українською
Источник:Европейская правда
В непризнанном регионе Молдовы Приднестровье произошла серия взрывов. После таких сообщений появились очереди из автомобилей, чтобы выехать на подконтрольную Молдове территорию.
В сети распространяют соответствующие фото "пробок". Они для этого региона необычны, потому что раньше такое случалось редко.
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Что говорит "власть" Приднестровья
Пропаганда непризнанной республики называет причину очередей в том, что люди возвращаются домой после праздников.
Непризнанные власти Приднестровья заявили, что авто просто решили тщательнее проверять.
Подконтрольный местный канал поддержал линию и сказал, что люди едут домой после Пасхи.
Очереди на выезд из Приднестровья: смотрите видео
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