На тех территориях, которые не контролируются российскими войсками, там происходят мощные боевые действия. Забрать людей, или что-то привезти – на грани фола. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Стабильно обеспечить людей электричеством, газом или водой – такой возможности нет", – сказал Гайдай.
Статистика очень печальная
Подсчитать количество погибших жителей Луганской области невозможно. По словам Гайдая, из-за плотности обстрелов со стороны россиян иногда тела погибших не могли унести несколько дней, даже неделю.
Люди, которые рискуя выходили, чтобы забрать или похоронить своих соседей, также погибали под обстрелами,
– сказал Гайдай.
Ситуация в Луганской области: последние новости
- Гуманитарная ситуация в Луганской области ужасная. Люди, вынужденные эвакуироваться, временно вернувшись, не могут там прожить даже неделю.
- На временно оккупированных территориях Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Мужчины там на улицах почти исчезли.
- Мобилизированных из Донецкой и Луганской областей россияне используют как грубую рабочую силу – они готовят позиции для российских убийц. Так, их незащищенными отправляют на неподготовленные позиции, где по ним ведется артиллерийский огонь со стороны ВСУ.
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