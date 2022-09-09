На тех территориях, которые не контролируются российскими войсками, там происходят мощные боевые действия. Забрать людей, или что-то привезти – на грани фола. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Стабильно обеспечить людей электричеством, газом или водой – такой возможности нет", – сказал Гайдай.

Статистика очень печальная

Подсчитать количество погибших жителей Луганской области невозможно. По словам Гайдая, из-за плотности обстрелов со стороны россиян иногда тела погибших не могли унести несколько дней, даже неделю.

Люди, которые рискуя выходили, чтобы забрать или похоронить своих соседей, также погибали под обстрелами,

– сказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Гуманитарная ситуация в Луганской области ужасная. Люди, вынужденные эвакуироваться, временно вернувшись, не могут там прожить даже неделю.

На временно оккупированных территориях Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Мужчины там на улицах почти исчезли.

Мобилизированных из Донецкой и Луганской областей россияне используют как грубую рабочую силу – они готовят позиции для российских убийц. Так, их незащищенными отправляют на неподготовленные позиции, где по ним ведется артиллерийский огонь со стороны ВСУ.

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