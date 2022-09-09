На тих територіях, які не контролюються російськими військами, там відбуваються потужні бойові дії. Забрати людей, або щось привезти – на межі фолу. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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"Стабільно забезпечити людей електрикою, газом чи водою – такої можливості немає", – сказав Гайдай.
Статистика дуже сумна
Наразі підрахувати кількість загиблих мешканців Луганщини неможливо. За словами Гайдая, через щільність обстрілів з боку росіян іноді тіла загиблих не могли забрати декілька днів, ба навіть тиждень.
Люди, які ризикуючи виходили, аби забрати або поховати своїх сусідів, так само гинули під обстрілами,
– сказав Гайдай.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Гуманітарна ситуація на Луганщині жахлива. Люди, які були змушені евакуюватися, тимчасово повернувшись, не можуть там прожити навіть тиждень.
- На тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти посилили примусову мобілізацію. Чоловіки там на вулицях майже зникли.
- Мобілізованих з Донеччини й Луганщини росіяни використовують як грубу робочу силу – вони готують позиції для російських вбивць. Так, їх незахищеними відправляють на непідготовлені позиції, де по них ведеться артилерійський вогонь з боку ЗСУ.
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