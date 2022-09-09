На тих територіях, які не контролюються російськими військами, там відбуваються потужні бойові дії. Забрати людей, або щось привезти – на межі фолу. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Стабільно забезпечити людей електрикою, газом чи водою – такої можливості немає", – сказав Гайдай.

Статистика дуже сумна

Наразі підрахувати кількість загиблих мешканців Луганщини неможливо. За словами Гайдая, через щільність обстрілів з боку росіян іноді тіла загиблих не могли забрати декілька днів, ба навіть тиждень.

Люди, які ризикуючи виходили, аби забрати або поховати своїх сусідів, так само гинули під обстрілами,

– сказав Гайдай.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Гуманітарна ситуація на Луганщині жахлива. Люди, які були змушені евакуюватися, тимчасово повернувшись, не можуть там прожити навіть тиждень.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти посилили примусову мобілізацію. Чоловіки там на вулицях майже зникли.

Мобілізованих з Донеччини й Луганщини росіяни використовують як грубу робочу силу – вони готують позиції для російських вбивць. Так, їх незахищеними відправляють на непідготовлені позиції, де по них ведеться артилерійський вогонь з боку ЗСУ.

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