На тих територіях, які не контролюються російськими військами, там відбуваються потужні бойові дії. Забрати людей, або щось привезти – на межі фолу. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Стабільно забезпечити людей електрикою, газом чи водою – такої можливості немає", – сказав Гайдай.

Статистика дуже сумна

Наразі підрахувати кількість загиблих мешканців Луганщини неможливо. За словами Гайдая, через щільність обстрілів з боку росіян іноді тіла загиблих не могли забрати декілька днів, ба навіть тиждень.

Люди, які ризикуючи виходили, аби забрати або поховати своїх сусідів, так само гинули під обстрілами,
– сказав Гайдай.

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