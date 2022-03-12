Люди в Луганской области выходили на мирные протесты, но оккупанты начали стрелять по людям

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированного Луганска и области. Они стреляют по гражданским объектам и не дают организовать зеленые коридоры.

Об этом заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, передает 24 канал.

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По его словам, оккупанты обстреливают больницы и частный сектор.

Это не война. Это просто уничтожение Украины. Люди выходили на мирные протесты. Выходили без оружия, с флажками. Местное население выходило и не пускало оккупантов. Но потом они (российские военные – 24 канала) начали стрелять в гражданских людей,

– сказал Гайдай.

Людей, которые были на митингах, выследили и вывезли в неизвестном направлении.

Какая сейчас ситуация в Луганской области

По состоянию на вечер 11 марта около 70% территории Луганской области уже оккупированы российскими захватчиками. Враг активно распространяет в неподконтрольных правительству Украины населенных пунктах кремлевскую пропаганду и фейки.

В то же время обстрелы в Луганской области не утихают. В результате этого 23 населенных пункта остались без света, 22 – без газа.

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