Про це заявив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай, передає 24 канал.

Важливо На Луганщині прикордонники "дали тягла" окупантам і вигнали їх за околиці міста

За його словами, окупанти обстрілюють лікарні та приватний сектор.

Це не війна. Це просто нищення України. Люди виходили на мирні протести. Виходили без зброї, з прапорцями. Місцеве населення виходило і не пускало окупантів. Але потім вони (російські військові – 24 канал) почали стріляти у цивільних людей,

– сказав Гайдай.

Людей, які були на мітингах вистежили та вивезли у невідомому напрямку.

Яка зараз ситуація на Луганщині

Станом на вечір 11 березня приблизно 70% території Луганської області вже окуповані російськими загарбниками. Ворог активно поширює у непідконтрольних уряду України населених пунктах кремлівську пропаганду та фейки.

Водночас обстріли на Луганщині не вщухають. Внаслідок цього 23 населені пункти залишилися без світла, 22 – без газу.