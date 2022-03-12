Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що комунальники, попри обстріли, працюють над поверненням світла, газу та води у будинки. Але також зазначив, що пошкоджень, завданих окупантами, дуже багато.

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Мешканці Луганщини змушені сидіти без світла та мерзнути

Повністю без газопостачання наразі перебувають 23 населені пункти області. Ще 7 – частково. Мовиться про 35 тисяч українців, які не мають доступу до газу, а це не лише про приготування їжі, а й про обігрів осель.

області. Ще 7 – частково. Мовиться про 35 тисяч українців, які не мають доступу до газу, а це не лише про приготування їжі, а й про обігрів осель. Також без світла залишилися 34 населені пункти: 22 повністю та 12 частково. Внаслідок цього без електроенергії 84 873 людини.

Сергій Гайдай зазначив, що місцями поруйновані десятки метрів комунікації. Все це наслідки ворожих обстрілів, які з усіх сил намагаються ліквідувати місцеві комунальники.

Він також додав, що бувають ситуації, коли складніше віднайти пошкоджену ділянку, а не відремонтувати її. Але це не заважає комунальникам робити все можливе для того, щоб повертати мешканцям світло та газ.

Внаслідок вторгнення російських військових в області вже пошкоджено значну кількість газопроводів. Він зазначив, що вимушено довелося закрити декілька засувок на виході з газорозподільчих станцій.

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