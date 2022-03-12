Наші захисники знищили кілька одиниць ворожої техніки. Також вони взяли на озброєння російську БРДМ.

До теми У Луганській області повністю знеструмлено 23 населені пункти, 22 залишилися без газу

Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у орків є втрати в живій силі,

– мовиться у повідомленні.

На фото з місця події видно, що прикордонники – у веселому настрої та радіють, що прогнали терористів геть.

У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують боронити нашу землю та демонструють ворогу давню істину: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".

Це може вас зацікавити – У Мелітополі місцеві вимагають повернути свого мера: відео