Инцидент произошел 27 октября около 16:00. Из-за поврежденных резервуаров фуры на дорогу вылилось несколько тонн масла.

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Водитель разрешил людям набирать масло ведрами и бутылками

Грузовик направлялся из Тернопольской области на Закарпатье. В полиции рассказали, что грузовики перевозили более 20 тонн масла. Утечка произошла из-за трещины в резервуаре.

Недолго думая, 26-летний водитель разрешил местным жителям бутылками и ведрами набирать вытекающее из резервуара масло, чтобы оно зря не пропадало.

Прибывшие на место происшествия правоохранители оформили протокол на водителя по статье о загрязнении проезжей части, за что предусмотрен штраф в размере 340 гривен или до 40 часов общественных работ.

Патрульные вызвали на место инцидента дорожные службы, очистившие участок трассы от масла, а грузовик отогнали на обочину.

Под Львовом столкнулись легковушка и поезд

23 октября около полуночи в селе Оброшино Львовского района произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля BMW 530 на регулируемом железнодорожном переезде столкнулся с электропоездом "Ужгород – Львов". От полученных травм погибли два пассажира автомобиля, мужчинам было всего около 20 лет.

Водитель автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в реанимацию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей. За это предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с запретом управлять транспортными средствами до 3 лет.