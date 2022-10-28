Інцидент трапився 27 жовтня близько 16:00. Через пошкоджені резервуари фури на дорогу вилилося кілька тонн олії.

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Водій дозволив людям набирати олію відрами та пляшками

Вантажівка прямувала з Тернопільської області на Закарпаття. У поліції розповіли, що вантажівки перевозила понад 20 тонн олії. Витік стався через тріщину в резервуарі.

Не довго думаючи, 26-річний водій дозволив місцевим мешканцям пляшками та відрами набирати олію, яка витікала з резервуару, аби та даремно не пропадала.

Правоохоронці, які прибули на місце події, оформили протокол на водія за статтею про забруднення проїжджої частини, за що передбачений штраф у розмірі 340 гривень або до 40 годин громадських робіт.

Патрульні викликали на місце інциденту дорожні служби, які очистили ділянку траси від олії, а вантажівку відігнали на узбіччя.

Під Львовом зіткнулися легковик та потяг

23 жовтня близько опівночі в селі Оброшине Львівського району трапилася трагічна ДТП. водій автомобіля BMW 530 на регульованому залізничному переїзді зіткнувся з електропотягом "Ужгород – Львів". Від отриманих травм загинули двоє пасажирів автівки, чоловікам було лише близько 20 років.

Водій автомобіля і ще один пасажир зазнали тілесних ушкоджень, їх госпіталізували в реанімацію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до загибелі людей. За це передбачене покарання у вигляді ув'язнення терміном від 5 до 10 років з забороною кермувати транспортними засобами до 3 років.