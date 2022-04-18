Люди остались без конечностей, – журналистка о страшных последствиях обстрела Харькова

Сегодня, 18 апреля, в Харькове снова неспокойно. Только в первой половине дня было 2 обстрела по жилым кварталам.

В результате российского нападения погиб 1 человек, еще 6 – ранены. Впоследствии произошел еще один обстрел в другом районе, где еще два человека, к сожалению, погибли. Об этом рассказала корреспондент 24 канала из Харькова в прямом эфире.

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В каком состоянии пострадавшие

"Там не просто отрыв, там нет конечностей у людей. Это ужасно", – рассказала журналистка.

По словам местных, пострадали, в частности, и дети – мальчика ранило обломками. Жертв могло быть и больше. Недалеко находится один из волонтерских пунктов помощи. Только чудом там сегодня не было людей и очередей.

Она подчеркнула, что били по обычным жилым домам в спальном районе. О какой-то военной инфраструктуре там даже не идет речь.