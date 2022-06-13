Как люди относятся к потерям на войне

Офис президента озвучил средние цифры потерь - до 100 человек в день. И количество силовиков - 700 тыс. Это значит, что в среднем погибает один из тысячи силовиков в неделю.

Memento mori

Вероятность погибнуть распределяется неравномерно в пространстве и во времени. В тылу она ниже. Ближе к линии фронта - выше. Под артобстрелом или в бою еще выше.

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Как люди относятся к потерям? А как мы относились к возможной смерти от пaндeмии? Сначала все попрятались. Потом привыкли, и жизнь продолжилась с рядом самоограничений.

Из-за боязни умереть необстрелянное подразделение может действовать неадекватно и нести большие потери.

Талант командира – снизить степень неадекватности новичков.

Обстрелянное подразделение включает вероятность потерь в свои повседневные расчеты, а затем роет окопы и отвечает на огонь противника, чтобы эту вероятность уменьшить.

Как увеличить шансы сохранить жизнь

Предположим, что у бойца есть десять друзей и сто человек на расстоянии одного рукопожатия. Тогда он в среднем теряет одного друга за два года и знакомого раз в два месяца.

Это количество неравномерно в пространстве и во времени. В тылу оно ниже, на нуле – выше. Чем глубже окоп и точнее ответный огонь, тем больше шансов остаться в живых.

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