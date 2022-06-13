Memento mori

Імовірність загинути розподіляється нерівномірно у просторі та у часі. У тилу вона нижча. Ближче до лінії фронту – вище. Під артобстрілом чи в бою – ще вище.

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Як люди ставляться до втрат? А як ми ставилися до можливої ​​смерті від пандемії? Спочатку всі поховалися. Потім звикли, і життя продовжилося з низкою самообмежень.

Через побоювання померти необстріляний підрозділ може діяти неадекватно і зазнавати великих втрат. Талант командира – знизити ступінь неадекватності новачків.

Обстріляний підрозділ включає можливість втрат у свої повсякденні розрахунки, а потім риє окопи і відповідає на вогонь противника, щоб цю можливість зменшити.

Як збільшити шанси зберегти життя

Припустимо, що боєць має десять друзів і сто людей на відстані одного рукостискання. Тоді він у середньому втрачає одного друга за два роки та знайомого раз на два місяці.

Ця кількість нерівномірна у просторі та в часі. У тилу воно нижче, на нулі – вище.

Чим глибший окоп і точніше вогонь у відповідь, тим більше шансів залишитися в живих.

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