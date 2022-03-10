"Люди пьют из луж, погибших хоронят в братских могилах": как Мариуполь выживает в блокаде

Российская орда держит в блокаде Мариуполь, создавая там гуманитарную катастрофу. Оккупанты обстреляли детскую больницу и роддом, а от обезвоживания умерла девочка.

Город расстреливают практически с четырех сторон

Российские войска обстреливают город и днем, и ночью, используя "Грады" и минометы 120-го калибра. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи.

Это важно Огромная воронка в центре города: видео с последствиями обстрелов Мариуполя

Журналистам удалось собрать информацию от людей, которые имеют связь с остающимися в городе, и показания тех, кто вырвался из Мариуполя.

Волонтер Василий, имя которого изменили ради безопасности, рассказал, что город расстреливают практически с четырех сторон. Огонь ведут даже с моря.

Продовольствие заканчивается, у людей нет медикаментов, питания, воды. Из того, что я знаю, кто смог дозвониться родным, они пьют из луж. Воды нет,

– сказал волонтер.

Он подтвердил информацию местных властей, которые заявляют об обстрелах во время режима тишины.

"Каждый раз, когда гуманитарный конвой пытается прорваться в город, якобы дают "зеленый свет" на "зеленый коридор", российская армия, эти чудовища, обстреливают места, по которым должна пройти колонна. Не дают людям ни уехать, ни заехать гуманитарной помощи" – рассказал волонтер из Мариуполя.

Он заявил, что россияне совершают геноцид украинцев. Также волонтер считает действия оккупантов – повторением Второй мировой войны.



Последствия авиаудара по Мариуполю / Фото Евгения Малолетки

Оккупанты не выпускают мужчин

Отец Павел рассказал, что уехать из Мариуполя практически невозможно. Российские войска получили приказ не выпускать мужчин. Поэтому пройти блокпост почти невозможно.

"Это был самый трудный момент, когда мы подъехали, началась дискуссия, люди умоляли, просили. Женщины с детьми… Мы там стояли 5 часов, в поле, без связи, без еды, без ничего", – рассказал священник.

Желающие эвакуироваться имеют малые шансы уехать из города, потому что нет бензина. Об этом рассказала куратор мариупольской арт-платформы "ТЮ" Диана Берг.

Она отметила, чтобы покинуть город должен быть полный бак бензина. У людей нет топлива, чтобы доехать до Запорожья. Она рассказала, что ехать опасно, так как дороги заминированы.

У меня есть одно достоверное свидетельство о женщине, которая уехала и рассказывала, как это было. Там несколько блокпостов, дороги заминированы, просто опасно ехать. Можно попасть в бой, попасть под обстрелы. Просто рандомно могут обстрелять машину, почему нет? В штатских они стреляют очень легко. И еще они почему-то не выпускают мужчин,

– утверждает она.

Точное количество погибших неизвестно

Журналистка из Мариуполя Анна Романова заявила, что в городе не осталось ни одной улицы, где бы не были повреждены дома. Также оккупанты глушат связь, поэтому никто не располагает информацией о своих родственниках.

Советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что за время блокады уже погибли 1 200 мирных жителей. Однако Романова заявила, что никто не считает умерших, поэтому точное количество неизвестно.



Братская могила в Мариуполе / Фото Евгения Малолетки

Также тяжело идентифицировать личности погибших. Людей хоронят в братских могилах.

Это большая катастрофа. С одной стороны, там сейчас холодно, температура около 0, люди замерзают в подвалах. А с другой стороны, вдруг станет теплее и обстрелы не будут заканчиваться, представляете, что будет с теми незабранными телами, какая это гуманитарная катастрофа?

– подчеркнула Романова.

Депутат городского совета Дмитрий Забавин заявил о потере ежедневно по 150 – 200 человек. Вместе с тем неизвестно, сколько людей находится под завалами.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме – Враг снова обстрелял Мариуполь с самолетов: смотрите видео