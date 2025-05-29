Люди оказались под завалами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу Запорожской ОГА.

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Удар КАБами по Запорожской области

На рассвете в четверг, 29 мая, российские захватчики атаковали КАБами село Верхняя Терса.

По данным Федорова, оккупанты сбросили не менее 5 авиабомб на частную застройку. Он указал, что зафиксировано повреждение и разрушение домов.

Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди,

– сообщил глава Запорожской ОГА.

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Российские захватчики не прекращают атаковать украинские города и села. Так, напомним, что в ночь на 28 мая враг применил 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей и с ВОТ Крыма.

Также противник атаковал 88-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Было обезврежено 71 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и Юге страны.