Люди погибли на работе, – Садовый рассказал подробности о погибших и пострадавших от обстрелов
18 апреля 2022 , 11:22Читати новину українською
Андрей Садовый рассказал о ракетных обстрелах Львова. В частности, мэр города отметил, что погибли 6 человек, которые были на работе во время атаки.
Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал мэр Львова Андрей Садовый, информирует 24 канал. Такие данные по состоянию на 11:13 18 апреля.
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Во время атаки во Львове люди погибли на работе
Мэр города рассказал, что к утру службы города работают над ликвидацией последствий ударов. Андрей Садовый рассказал, что сейчас самое страшное, что погибли 6 невинных мирных людей.
Они просто пришли на работу и на работе они и погибли,
– сказал о трагедии Садовый.
Добавил также, что 11 человек получили ранения. Среди них – один ребенок.
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