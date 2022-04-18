Люди погибли на работе, – Садовый рассказал подробности о погибших и пострадавших от обстрелов

Андрей Садовый рассказал о ракетных обстрелах Львова. В частности, мэр города отметил, что погибли 6 человек, которые были на работе во время атаки.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал мэр Львова Андрей Садовый, информирует 24 канал. Такие данные по состоянию на 11:13 18 апреля.

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Во время атаки во Львове люди погибли на работе

Мэр города рассказал, что к утру службы города работают над ликвидацией последствий ударов. Андрей Садовый рассказал, что сейчас самое страшное, что погибли 6 невинных мирных людей.

Они просто пришли на работу и на работе они и погибли,

– сказал о трагедии Садовый.

Добавил также, что 11 человек получили ранения. Среди них – один ребенок.

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