Люди рвутся на передовую, – командир батальона ТрО о безумной мотивации украинцев

В Киеве очень много желающих воевать на передовой. Они приходят записаться в тероборону, однако там мест нет.

Среди людей действительно есть невероятная мотивация защищать свое государство. Об этом в эфире 24 канала рассказал командир батальона теробороны столицы Петр Кузик.

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"Очень большое количество людей, которые хотят воевать. Это определенная проблема. Ведь даже среди тех, кого набрали (кто имеет функцию нести службу на блокпостах или помогать полиции), все рвутся в бой, хотят на передовую, мотивация – безумная", – подчеркнул Кузик.

"Возьмите меня водителем"

Он пояснил, что пока люди не получат определенный базовый курс (который, в соответствии с направлением деятельности, длится от недели до 2 месяцев), на передовую их не будут выпускать. Прием людей в подразделения остановили, ведь места для всех желающих обеспечить нет возможности.

Люди приходят, говорят: "Возьмите меня. Хочу быть полезным. Хоть на кухню меня возьмите". Я объясняю, что все штаты заполнены, но человек не уходит, говорит: "Я буду попадаться вам на глаза, может, хоть грузчиком, но буду помогать",

– поделился Кузик.

По его словам, таких людей, которые хотят помогать, очень много. Это означает, что украинский народ объединился и сейчас исторический момент рождения великого украинского государства.

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Какая сейчас лучшая помощь для ВСУ

"Лучшая помощь ВСУ – это быть на работе, быть спокойным, не распространять фейки, не паниковать. Если есть возможность запустить малый бизнес – делать это и платить налоги", – добавил командир батальона ТрО.

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