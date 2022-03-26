Серед людей справді є неймовірна мотивація захищати свою державу. Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону тероборони столиці Петро Кузик.

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"Дуже велика кількість людей, які хочуть воювати. Це певна проблема. Адже навіть серед тих, кого набрали (хто має функцію нести службу на блокпостах чи допомагати поліції), всі рвуться у бій, хочуть на передову, мотивація – шалена", – наголосив Кузик.

"Візьміть мене водієм"

Він пояснив, що поки люди не отримають певний базовий курс (який, відповідно до напрямку діяльності, триває від тижня до 2 місяців), на передову їх не випускатимуть. Прийом людей у підрозділи зупинили, адже місця для всіх охочих забезпечити немає можливості.

Люди приходять, говорять: "Водієм мене візьміть. Хочу бути корисним. Хоч на кухню мене візьміть". Я пояснюю, що всі штати заповнені, але людина не йде, каже: "Я попадатимусь вам на очі, може, хоч вантажником, але допомагатиму",

– поділився Кузик.

За його словами, таких людей, які хочуть допомагати, дуже багато. Це означає, що український народ об'єднався і зараз історичний момент народження Великої Української Держави.

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Яка зараз найкраща допомога для ЗСУ

"Найкраща допомога ЗСУ – це бути на роботі, бути спокійним, не поширювати фейки, не панікувати. Якщо є можливість запустити малий бізнес – робити це і сплачувати податки", – додав командир батальйону ТрО.