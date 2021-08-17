Поэтому во время одного из вылетов американский грузовой военный самолет вывез 640 беженцев из афганской столицы. Это количество попавших на борт людей приблизилось к рекордному в истории Boeing.
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Самолет не планировал брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета,
– сказали в Минобороны США.
"Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", – добавили военные Соединенных Штатов.
- Граждане Афганистана, которым удалось вылететь из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.
Стоит отметить, что эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности.
Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула / Фото Defence One
Ситуация в Афганистане: кратко
- Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.
- После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство заявило, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны отрекся от должности и на самолете сбежал из государства.
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