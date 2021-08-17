Відтак, під час одного з вильотів американський вантажний військовий літак вивіз 640 біженців з афганської столиці. Ця кількість людей, які потрапили на борт, наблизилася до рекордної в історії Boeing.

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Літак не планував брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака,

– сказали у міноборони США.

"Екіпаж ухвалив рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", – додали військові Сполучених Штатів.

Громадяни Афганістану, яким вдалося вилетіти з Кабула на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, сиділи на підлозі.

Варто зазначити, що ця процедура відома як "завантаження підлоги", коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни, які служать імпровізованими ременями безпеки.

Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула / Фото Defence One

Ситуація в Афганістані: коротко

Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Планував це зробити до 11 вересня 2021 року.

Після цього таліби почали захоплювати міста в Афганістані. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю країни Кабул.

Уряд заявив, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни зрікся посади та на літаку втік з держави.

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